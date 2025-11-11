Cristian Garin debutó con el pie derecho en Montevideo y se acercó al top 100

El tenista chileno Cristian Garin (105° ATP) tuvo un auspicioso debut en el Challenger de Montevideo, donde es el quinto sembrado, pues se impuso en un exigente partido al argentino Andrea Collarini (273°) por parciales de 6-3 y 7-5, tras poco más de dos horas de intensa lucha.

En el primer set, el ariqueño se mostró sólido y aprovechó su oportunidad para quebrar el servicio de su rival en un largo cuarto juego, lo que le permitió encaminar una ventaja suficiente para cerrar la manga con un cómodo 6-3. El segundo parcial, en cambio, fue mucho más reñido y disputado.

Garin consiguió una ruptura de entrada, pero no logró concretar seis nuevas oportunidades de quiebre en los juegos siguientes. Esto permitió la reacción de Collarini, quien recuperó su servicio y emparejó las acciones. Tras un intercambio de rompimientos, el ex número 17 del mundo impuso su jerarquía en el tramo final para sellar la victoria.

Con este triunfo, Garin no solo avanzó a la segunda ronda del certamen uruguayo, sino que además escala hasta el puesto 102° del ranking en vivo, quedando a solo un paso de regresar al anhelado top 100. En busca de un lugar en los cuartos de final, su próximo rival saldrá del duelo entre el argentino Alex Barrena (176°) y el estadounidense Tristan Boyer (144°).