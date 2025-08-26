Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin presentó compleja lesión y buscará recuperarse con miras a Copa Davis

Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno pretende estar disponible para la serie ante Luxemburgo.

Cristian Garin presentó compleja lesión y buscará recuperarse con miras a Copa Davis
El tenista chileno Cristian Garin (126° de la ATP) contó a través de sus redes sociales que presentó una lesión que lo mantendrá afuera de las canchas por unas dos semanas a la espera de recuperarse con miras a la serie de Copa Davis ante Luxemburgo.

"Este último mes y medio no he podido competir al 100 por ciento por una fascitis plantar en mi pie. Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar de a mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año", escribió el jugador nacional en una historia de Instagram.

"Nos vemos en el Estadio Nacional, el 13 de septiembre", añadió esperanzado en la serie ante los europeos válida por un cupo en las qualifiers de 2026.

