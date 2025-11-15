Cristian Garin remontó ante Tomás Barrios y se metió en la final del Challenger de Montevideo

En un vibrante duelo chileno por las semifinales del Challenger de Montevideo, Cristian Garin (105° del ATP) venció a Tomás Barrios (111°) por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1 para meterse en la final del torneo, instancia donde jugará ante el peruano Ignacio Buse (110°).

La primera manga arrancó muy prometedora para el chillanejo, quien consiguió dos quiebres temprano y extendió la ventaja hasta el 0-4. A pesar de la reacción de su rival, mantuvo la calma y sostuvo con algunas dificultades el marcador inicial.

Seguido a ello Garin ya había entrado en el encuentro. Esto cambió la dinámica y el partido se ajustó pese a que Barrios consiguió emparejar las acciones con un 3-3 que poco le duró. El ariqueño salvó una ruptura y consiguió una propia para mandar todo a una definición.

Con el impulso a su favor, el tercer episodio fue dominio completo de "Gago" y no le dio opciones a su compatriota para conseguir él un 4-0 con el que partió cayendo al inicio del partido. Aunque el chillanejo respondió, la reacción fue insuficiente.

Esta derrota representa un duro golpe para Tomás Barrios, ya que con este resultado perdió la oportunidad de asegurar su clasificación directa al cuadro principal del Abierto de Australia, objetivo que dependía de ganar el título en la capital uruguaya.