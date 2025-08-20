Cristian Garin vio postergado su duelo ante Trungelliti por la intensa lluvia que frenó el US Open

Luego de su sólido estreno en la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada, el tenista nacional Cristian Garin (127° del ranking ATP) enfrentó este miércoles al argentino Marco Trungelliti (183°) por la segunda ronda de las clasificatorias.

Sin embargo, el chileno y el trasandino apenas alcanzaron a jugar cerca de 37 minutos antes de que una intensa lluvia cayera sobre la ciudad de Nueva York y obligara a detener un encuentro que hasta entonces estaba 4-3 a favor de "Gago" en el primer set.

Fueron pasando las horas hasta que, en el transcurso de la tarde, la organización optó por suspender definitivamente los compromisos de la jornada, reagendándolos para este jueves.

Así las cosas, el "Tanque" retomará las acciones en el segundo turno de este 21 de agosto a eso de las 13:00 horas (17:00 GMT). En caso de derrotar al argentino, Garin buscará su boleto al cuadro principal ante el ganador de la llave entre el local Andres Martin (280°) y el español Pablo Llamas Ruiz (355°).