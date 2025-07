Ugo Carabelli contó que llenaron de recetas chilenas su Instagram tras encontrón con Garin

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (47° de la ATP) se refirió al tenso cruce que protagonizó con el chileno Cristian Garin (115°) en la primera ronda del ATP de Bastad, en Suecia, y contó que tras el episodio debió darle privacidad a su Instagram luego de que hinchas chilenos llenaran sus publicaciones de recetas chilenas.

"La verdad que increíble la cantidad de gente que me escribió para mal. Todos para mal. Me habrán escrito más de 250 personas, 300 personas fácil por Instagram. Me comentaban las fotos. Ahora está de moda mandar recetas para molestar. No sé qué onda, me mandaban recetas de platos chilenos, de todo, bardeaban (molestaban) a mi novia, a todo el mundo", comentó el trasandino al programa de Youtube BA Tennis.

"Puse la cuenta privada por unos días para dejar que fluya. Son cosas que duran 2-3 días, hubo mucha repercusión. Sinceramente nunca en mi vida me escribió tanta gente, me sentí muy muy famoso", dijo.

"Un par me hablaba, si me daba risa el mensaje les respondía, de buena manera, 'sí tenés razón, yo estuve un poco mal', como aceptando, sin rencor, y los 'locos' ahí buena onda. Son muy nacionalistas, increíble la gente que me escribió putéandome", añadió.

Sobre lo ocurrido, contó que intentó disculparse con el chileno: "Yo después del partido no lo vi, pero mi preparador físico le fue a pedir perdón por mí, yo estaba haciendo unas cosas y le quería pedir perdón y después no lo crucé, pero son cosas del partido... Quizás se me fue un poco larga (me excedí), le dije bobo en un momento que no iba, en el partido pedía que le pongan warning de tiempo cuando quizás él se demoraba en sacar, son boludeces del partido, no es que pasó algo", comentó.

"Quizás me calenté un poco, me puse un poco nervioso por la adrenalina alta, él también porque reaccionó muy mal y yo lo recontra entendí, por eso no le dije nada. Le pedí perdón no yo personalmente, no tuve la oportunidad de cruzármelo. Cuando lo vea de nuevo, pedirle perdón y todo bien", añadió.