Alexander Zverev se estrenó en las Finales ATP de Turín con triunfo ante Ben Shelton
El tenista alemán superó en sets corridos al estadounidense.
El tenista alemán superó en sets corridos al estadounidense.
El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, cumplió con los pronósticos y venció al estadounidense Ben Shelton (6°) en la primera jornada de las Finales ATP de Turín, en Italia.
Zverev necesitó poco más de una hora y media para doblegar al norteamericano y celebrar por 6-3 y 7-6(6) en la pista dura italiana.
El resultado dejó a Zverev líder del Grupo B de las Finales, a la espera de lo que hará este lunes Jannik Sinner (1°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).
En la segunda fecha del Grupo B de las Finales, Zverev deberá enfrentará al número uno del mundo, el italiano Sinner, mientras que Shelton tratará de reponerse en su enfrentamiento con Auger-Aliassime.