Alexander Zverev se estrenó en las Finales ATP de Turín con triunfo ante Ben Shelton

El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, cumplió con los pronósticos y venció al estadounidense Ben Shelton (6°) en la primera jornada de las Finales ATP de Turín, en Italia.

Zverev necesitó poco más de una hora y media para doblegar al norteamericano y celebrar por 6-3 y 7-6(6) en la pista dura italiana.

El resultado dejó a Zverev líder del Grupo B de las Finales, a la espera de lo que hará este lunes Jannik Sinner (1°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).

En la segunda fecha del Grupo B de las Finales, Zverev deberá enfrentará al número uno del mundo, el italiano Sinner, mientras que Shelton tratará de reponerse en su enfrentamiento con Auger-Aliassime.