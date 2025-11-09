Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.0°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Finales ATP

Alexander Zverev se estrenó en las Finales ATP de Turín con triunfo ante Ben Shelton

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista alemán superó en sets corridos al estadounidense.

Alexander Zverev se estrenó en las Finales ATP de Turín con triunfo ante Ben Shelton
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, cumplió con los pronósticos y venció al estadounidense Ben Shelton (6°) en la primera jornada de las Finales ATP de Turín, en Italia.

Zverev necesitó poco más de una hora y media para doblegar al norteamericano y celebrar por 6-3 y 7-6(6) en la pista dura italiana.

El resultado dejó a Zverev líder del Grupo B de las Finales, a la espera de lo que hará este lunes Jannik Sinner (1°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).

En la segunda fecha del Grupo B de las Finales, Zverev deberá enfrentará al número uno del mundo, el italiano Sinner, mientras que Shelton tratará de reponerse en su enfrentamiento con Auger-Aliassime.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada