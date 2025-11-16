Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Sinner celebró junto a su público la obtención del Masters de Turín

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) tumbó este domingo al español Carlos Alcaraz (1°) al vencerlo por un categórico 7-6 (4) y 7-5 en la gran final de Masters de Turín y se coronó como 'Maestro' por segundo año consecutivo sin perder un set en su camino en sendas ocasiones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados