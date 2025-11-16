Sinner celebró junto a su público la obtención del Masters de Turín
El italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) tumbó este domingo al español Carlos Alcaraz (1°) al vencerlo por un categórico 7-6 (4) y 7-5 en la gran final de Masters de Turín y se coronó como 'Maestro' por segundo año consecutivo sin perder un set en su camino en sendas ocasiones.
