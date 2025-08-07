Jarry y Tabilo hacen su estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (100° de la ATP) y Alejandro Tabilo (104°) saltarán este jueves a la cancha para hacer su estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati.

El número uno de Chile jugará a las 11:00 horas ante el español Pedro Martínez (68°), ante quien registra dos duelos con un triunfo para cada uno.

Luego de aquel partido, a eso de las 12:30 horas, Tabilo se verá las caras ante el ruso Roman Safiullin (82°), con quien perdió el único partido que jugó.

Sigue acá los resultados

Pedro Martínez (ESP) vs. Nicolás Jarry (CHL). Primer set. 1-5.