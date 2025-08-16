Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Nicolás Jarry ya tiene rival para el cuadro principal en Winston-Salem

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Al nacional solo le resta conocer su programación para el debut.

Nicolás Jarry ya tiene rival para el cuadro principal en Winston-Salem
 Photosport

Esta semana se disputará el ATP 250 de Winston-Salem, último torneo previo al Abierto de Estados Unidos y que definió el rival del chileno Nicolás Jarry (100°) en el debut por el cuadro principal.

La primera raqueta nacional se medirá contra el polaco Kamil Majchrzak, 88 del mundo, en un duelo pendiente de programación.

El único antecedente entre ambos data de 2019, cuando el europeo eliminó al chileno en la primera ronda del US Open tras cinco sets.

En caso de ganar, Jarry enfrentaría al portugués Nuno Borges, número 38 del ranking y séptimo sembrado del torneo.

Por otro lado, Alejandro Tabilo (103°) buscará avanzar en la qualy este sábado, no antes de las 15:00 horas, ante Kyle Seelig, tenista local sin ranking que ingresó al torneo como alterno.

