Djokovic evadió entrevista en cancha por "comentarios insultantes" de periodista australiano

Novak Djokovic rechazó realizar la habitual entrevista en la cancha tras avanzar a los cuartos de final del Abierto de Australia, tras comentarios "insultantes y ofensivos" y por las "burlas" de un reportero local.

El ex jugador Jim Courier esperó al serbio al término del encuentro para, como es costumbre, recabar sus primeras impresiones del partido, pero se limitó a agradecer el apoyo del público e irse.

"Hace un par de días un famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial, Channel 9, aquí en Australia, se burló de los aficionados serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí", explicó en redes sociales.

El hecho mencionado por el tenista ocurrió durante una emisión en vivo el pasado viernes, mientras fanáticos serbios realizaban cánticos en honor a Djokovic.

El reportero Tony Jones se volteó hacia los seguidores e ironizó siguiendo el ritmo: "Novak es sobrevalorado, Novak es un fracasado, échenlo".

Have to say, this is one of the strangest things Tony Jones has done on camera.



I know it’s a ‘joke’, but to have such a lack of respect from the host broadcaster is….slightly questionable. 😳pic.twitter.com/iPRUTYZStn