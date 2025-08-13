Alcaraz despachó a Nardi y enfrentará a Rublev en cuartos del Masters de Cincinnati
El español superó sin contratiempos al italiano.
El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial, pasó este miércoles a los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras batir sin contratiempos al italiano Luca Nardi (98°).
Alcaraz, segundo favorito en el torneo estadounidense, se impuso por 6-1 y 6-4 ante Nardi, en apenas una hora y 22 minutos de juego.
En cuartos de final, el ibérico enfrentará al ruso Andrey Rublev (11°), quien venció al argentino Francisco Comesaña (71°) por 6-2 y 6-3 en una hora y cinco minutos de partido.
En el historial, Alcaraz ha vencido en tres ocasiones a Rublev; la última fue en la ronda de dieciseisavos de final en Wimbledon; el ruso, en cambio, celebró solo una vez contra el español, en los cuartos de final del Masters de Madrid el año pasado.