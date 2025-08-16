Alcaraz despachó a Zverev y enfrentará a Sinner en la final del Masters de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial, despachó al alemán Alexander Zverer (3°) este sábado y clasificó a la final del Masters 1.000 de Cincinnati, en donde enfrentará al italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo.

Alcaraz necesitó hora y 45 minutos para imponerse por 6-4 y 6-3 en un partido que tuvo varias interrupciones, primero por un incidente en las gradas y después por el estado físico del germano.

En el segundo set, el alemán estaba fundido físicamente y tuvo que pedir asistencia médica, llegando a decir que se sentía muy mareado.

Alcaraz, por su parte, alcanzó la victoria número 53 de esta temporada y enfrentará a nuevamente a Sinner, uno de los clásicos del tenis en los últimos años.

Ambos jugaron por última vez hace apenas un mes, en la final de Wimbledon, donde el italiano puso fin a una racha de tres finales consecutivas perdidas ante el español.

Será el decimocuarto encuentro entre ambos, con ocho victorias para Alcaraz y cinco para el italiano.