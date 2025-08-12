Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Alcaraz tumbó a Medjedovic y se instaló en octavos del Masters de Cincinnati
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El español alcanzó su victoria 50 en la temporada con el triunfo de este martes.
El español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, se instaló este martes en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras derotar al serbio Hamad Medjedovic (72°).
Alcaraz necesitó poco más de una hora y media para imponer sus condiciones y vencer con un doble 6-4, alcanzando, además, su victoria número 50 de la temporada.
También lleva 13 triunfos consecutivos en los Masters 1.000 después de sus títulos en Montecarlo y Roma.
Su próximo rival en Cincinnati será el italiano Luca Nardi (98°), quien avanzó tras el retiro del checo Jakub Mensik (17°).