Atmane dio la sorpresa ante Rune y jugará ante Sinner en semifinales del Masters de Cincinnati

El francés Terence Atmane, 136° en el ranking mundial, dio la sorpresa este jueves en el Masters 1.000 de Cincinnati al vencer al danés Holger Rune, noveno en el escalafón de la ATP, en los cuartos de final.

Atmane, contra todo pronóstico, se impuso por 6-2 y 6-3 ante el danés, en una hora y 15 minutos.

Con su victoria, el francés se convirtió en el primer tenista desde 2015 que avanzó desde la qualy hasta semifinales. La última vez lo hizo el ucraniano Alexandr Dolgopolov, cuando venció al checo Tomas Berdych.

Atmane, de 23 años y gran revelación del torneo estadounidense, enfrentará en las semifinales al italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo.