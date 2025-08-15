Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Carlos Alcaraz doblegó a Andrey Rublev y pasó a las semifinales del Masters de Cincinnati

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El español enfrentará al ganador entre Alexander Zverev y Ben Shelton.

El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial, derrotó este viernes al ruso Andrey Rublev (11°) y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati.

Alcaraz se deshizo de Rublev con parciales de 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 17 minutos.

Rublev era el primer rival de peso para el español en Cincinnati después de haber superado al bosnio Damir Dzumhur (56°), al serbio Hamad Medjedovic (72°) y al italiano Luca Nardi (98°).

La de este viernes fue la victoria número 52 para Alcaraz en 2025, más que ninguno de sus rivales, y la número 15 de forma consecutiva en un torneo Masters 1.000, después de haber conquistado Montercarlo en abril y Roma en mayo.

En semifinales, Alcaraz se medirá con el ganador de la serie entre el alemán Alexander Zverev (3°) y el estadounidense Ben Shelton (6°).

