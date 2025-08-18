Iga Swiatek derrotó a Jasmine Paolini y se proclamó campeona en Cincinnati

La tenista polaca Iga Swiatek, actual número 3 del mundo, se adjudicó el título del WTA 1.000 de Cincinnati luego de imponerse por 7-5 y 6-4 a la italiana Jasmine Paolini (9°) tras una hora y 49 minutos.

A diferencia de la final de Roland Garros 2024, donde fue arrollada por su rival, Paolini saltó a la pista con mayor determinación, logrando una ventaja inicial de 3-0. Sin embargo, Swiatek demostró su categoría y respondió con una racha de cinco juegos consecutivos para revertir el marcador.

Pese a que la italiana logró un quiebre crucial cuando su oponente servía para el set, la oriunda de Varsovia no perdonó en la siguiente oportunidad y selló la primera manga. El segundo parcial mantuvo la tónica de altibajos, con intercambios de breaks que finalmente favorecieron a Swiatek.

Esta victoria en Ohio tiene importantes repercusiones para la vigente campeona de Wimbledon, ya que asciende del tercer al segundo puesto del ranking WTA, desplazando a la estadounidense Coco Gauff.

Además, el trofeo de Cincinnati representa su título número 24 a nivel profesional y el undécimo en la prestigiosa categoría de torneos WTA 1.000. Con esta cifra, se acerca al récord de la legendaria Serena Williams, quien ostenta 13 coronas en este tipo de certámenes.