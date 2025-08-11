Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Jannik Sinner avanzó con paso firme a los octavos de final en el Masters de Cincinnati
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El número uno del mundo batió al canadiense Gabriel Diallo en sets corridos.
El número uno del mundo batió al canadiense Gabriel Diallo en sets corridos.
El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial, avanzó con paso firme a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras batir en sets corridos al canadiense Gabriel Diallo (30°).
Sinner, primer favorito en el torneo estadounidense, se impuso por 6-2 y 7-6(6) en una hora y 49 minutos de partido.
En la siguiente ronda, Sinner enfrentará al ganador de la llave entre el local Tommy Paul (16°) y el francés Adrian Mannarino (89°).