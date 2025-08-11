Jannik Sinner avanzó con paso firme a los octavos de final en el Masters de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial, avanzó con paso firme a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras batir en sets corridos al canadiense Gabriel Diallo (30°).

Sinner, primer favorito en el torneo estadounidense, se impuso por 6-2 y 7-6(6) en una hora y 49 minutos de partido.

En la siguiente ronda, Sinner enfrentará al ganador de la llave entre el local Tommy Paul (16°) y el francés Adrian Mannarino (89°).