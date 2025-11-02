Jannik Sinner conquistó el número uno del mundo tras ganar en París

El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, y arrebató el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.

Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, Sinner, que fue de menos a más en el torneo, levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1.000, el primero desde el de Shanghai del año pasado.

Después de haberse impuesto el domingo pasado en la final de Viena, el italiano continuó su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retiro y en un año en el que pasó varios meses en el dique seco para pagar una sanción por dopaje, suma dos Grand Slam, un Masters 1.000 y dos títulos más.

Sinner se colocó de nuevo en la cúspide del tenis que cedió a Alcaraz en agosto pasado, tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el español.

Una reconquista que puede ser de corta duración, puesto que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende el título y 1.500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada con él, algo que ya consiguió en 2022.

Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024, tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros.

Entonces lo mantuvo 53 semanas hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final de Nueva York.