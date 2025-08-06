Karen Khachanov sorprendió a Alexander Zverev y se instaló en la final del Masters de Toronto

El ruso Karen Khachanov, 16° en el ranking mundial, dio la sorpresa este miércoles al vencer al alemán Alexander Zverev (3°) y clasificar a la final del Masters 1.000 de Toronto.

Khachanov batalló por casi tres horas con el germano, primer favorito, y salvó un match point en el tercer set, remontando para cerrar el partido por 6-3, 4-6 y 7-6(4).

Será la segunda final en un Masters 1.000 para Khachanov, quien fue campeón en París-Bercy en 2018.

En la final, el ruso enfrentará al ganador de la llave estadounidense entre Taylor Fritz (4°) y Ben Shelton (7°).