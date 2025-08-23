Marton Fucsovics celebró su tercer título ATP en Winston Salem

El húngaro Marton Fucsovics (94° de la ATP) conquistó este sábado el tercer título ATP de su carrera al ganar la final del torneo ATP de Winston Salem al holandés Botic Van De Zandschulp.

En la quinta final de su carrera, a la que llegaba con un balance de dos victorias y dos derrotas, Fucsovics contuvo el potente saque de Van De Zandschulp y le ganó por 6-3 y 7-6(3).

El húngaro, de 33 años, no disputaba una final desde Rotterdam 2021, cuando perdió contra el ruso Andrey Rublev, pero este sábado pudo celebrar su primer título en superficie rápida.

Fucsovics había ganado sus dos títulos en arcilla en Ginebra 2018 y Bucarest 2024.