Zverev superó a Shelton y enfrentará a Alcaraz por el paso a la final en Cincinnati

El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, superó sin complicaciones este viernes al estadounidense Ben Shelton (6°) y avanzó a las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, en donde enfrentará al español Carlos Alcaraz (2°).

En una hora y 27 minutos, el europeo impuso sus condiciones y dominó al tenista local, campeón la semana pasada en Toronto, con un sólido doble 6-2.

En las semifinales, Zverev se topará con Alcaraz, quien avanzó en el primer turno de esta jornada tras batir al ruso Andrey Rublev (11°) por 6-3, 4-6 y 7-5.

En el historia, Zverev y Alcaraz jugarán su duodécimo encuentro en el circuito, con seis triunfos para el alemán y cinco para el español.

El último antecedente fue un triunfo para el germano, en las Finales ATP de Turín de 2024; mientras que Alcaraz celebró también ese mismo año, en la final de Roland Garros.

La otra llave de semifinales la disputarán el italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo, y la revelación del torneo, el francés Terence Atmane (136°).