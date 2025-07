Tsitsipas tras su quiebre con Ivanisevic: Es difícil estar rodeado de dictadores

El griego Stefanos Tsitsipas, exnúmero tres del ranking mundial, lanzó una indirecta a su exentrenador, el griego Goran Ivanisevic, señalando que no le gusta trabajar con "dictadores", y por ese motivo volverá a trabajar con su padre, Apostolos, quien lo hace sentir "en familia".

"Cuando trabajo con las personas adecuadas, con personas que yo elijo y que me hacen sentir cómodo, entonces la motivación está ahí. 'Cómodo' no significa que dejo de entrenar cuando quiero o que les digo cuánto entrenamiento físico quiero hacer, sino que se trata de tener gente con una visión común, que sabe lo duro que trabajamos y lo que queremos conseguir, pero que también mantiene un ambiente agradable en todo momento", declaró Tsitsipas en entrevista para Clay, también reproducida por RG Media.

En la misma línea, sostuvo que "es muy difícil estar rodeado de dictadores y gente que habla negativamente y no te hace sentir como en familia. Poder construir una familia a través de esto, gente que no solo trabajará contigo en el tenis, sino que serán tus amigos después de tu carrera, es algo que realmente quiero construir. Mi preparador físico, Fred (Lefebvre), pretendo tenerlo en mi vida para siempre. No es solo alguien que estará conmigo durante los próximos diez años, es parte de mi familia".

Finalmente, Tsitsipas, actualmente 30° en el ranking mundial, afirmó que quiere jugar ante Brasil en la eliminatoria de la Copa Davis en septiembre.

"Quiero jugar la Copa Davis. Mi amor por la Copa Davis es inmenso. A menudo hablo de ello con Petros y mi padre. Probablemente, un título de la Copa Davis significaría más para mí que un Grand Slam. Ver a nuestra selección nacional ganar la Copa Davis me llenaría más como tenista que ganar un Slam", sentenció.