Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Alejandro Tabilo enfrenta a Alexander Zverev en la primera ronda del US Open

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno enfrenta al tercero del ranking mundial en Nueva York.

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

Alejandro Tabilo, 122° en el ranking mundial, debuta este martes en el US Open, último Grand Slam de la temporada, enfrentando en la primera ronda al alemán Alexander Zverev, tercero en el escalafón de la ATP.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl:

US Open - Primera ronda

  • Alexander Zverev (ALE) vs. Alejandro Tabilo (CHI). Segundo set. 6-2, 4-4 

