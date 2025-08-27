Carlos Alcaraz arrasó con Mattía Bellucci y se instaló en la tercera ronda del US Open

El español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial, exhibió su categoría y arrasó con el italiano Mattia Bellucci (65°), clasificando a la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz necesitó poco más de hora y media para imponer sus condiciones, cediendo sólo cuatro juegos en tres sets, con resultado 6-1, 6-0 y 6-3.

Con este contundente triunfo, Alcaraz se sacudió los fantasmas de su eliminación de 2024 en segunda ronda. Fue una de las derrotas más dolorosas de la carrera del hispano, igualando su peor resultado en un Grand Slam.

En 2025, Alcaraz acumula más victorias que ningún otro tenista, con un balance de 56-6. En los 'Grand Slam', 19-2.

En la tercera ronda, Alcaraz enfrentará a otro italiano, Luciano Darderi (34°), quien eliminó al local Eliot Spizzirri (127°) por 6-0, 7-6(3), 2-6 y 6-4.