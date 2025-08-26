Carlos Alcaraz derribó al gigante Opelka y avanzó en el US Open

Revisa todos los resultados de ayer lunes.

El estadounidense Carlos Alcaraz (2° de la ATP) derribó este lunes al gigante estadounidense Reilly Opelka (67°) en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz se deshizo con autoridad del crédito local al vencerlo por por 6-4, 7-5 y 6-4 en dos horas y cinco minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.

En la segunda ronda -donde cayó eliminado contra todo pronóstico en 2024- el murciano se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (65°), que avanzó este lunes tras el abandono del chino Shang Juncheng, a quien dominaba por 7-6 (0), 1-6, 6-3 y 3-0.

En el Arthur Ashe Stadium, Opelka planteó un duelo con su potente saque casi como única baza. Incapaz de hacer daño al resto, el estadounidense buscó evitar los peloteos con Alcaraz, un terreno en el que tenía todas las de perder.

"Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", dijo Alcaraz, campeón en Nueva York en 2022, al terminar el partido.