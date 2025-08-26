Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en los estadios del US Open

Luego de despachar en primera ronda al austríaco Sebastian Ofner (140° del ATP), el noruego Casper Ruud (12°) sorprendió con fuertes críticas hacia la organización del US Open, apuntando contra el olor a marihuana en los recintos del torneo norteamericano.

"Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito", señaló en diálogo con la televisión de su país desde el "Louis Armstrong" Stadium.

El tres veces finalista de Grand Slam fue aún más duro: "Es molesto estar en la cancha y que alguien fume. No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda".

Por su parte, la organización del US Open explicó en ocasiones anteriores que el olor proviene del cercano Corona Park, considerando que en Nueva York el consumo recreativo de cannabis es legal desde 2022.