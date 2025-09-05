Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Donald Trump dirá presente para la final masculina del US Open

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario también estuvo presente en el Superbowl y la final del Mundial de Clubes.

Donald Trump dirá presente para la final masculina del US Open
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final masculina del US Open, torneo en Nueva York al que no acude desde hace 10 años según confirmó la Casa Blanca.

La final prevista para las 14:00 horas (18:00 GMT) estará protagonizada por el español Carlos Alcaraz (2° del ATP) y el vencedor de la semifinal entre el italiano Jannik Sinner (1°) contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (27°).

Con esto, Trump sumará una nueva presencia en un gran evento mediático tras estar en el Super Bowl en Nueva Orleáns, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey o la de artes marciales mixtas UFC en Miami.

Incluso, el mandatario llegó a estar presente en la entrega del trofeo que recibió Chelsea tras derrotar a París Saint-Germain, uniéndose a los jugadores del plantel londinense en la celebración.

