Los resultados del domingo 31 de agosto en el US Open

Este domingo continúa la acción del US Open, último Grand Slam de la temporada, con el desarrollo de octavos de final en el torneo que se disputa en Nueva York.

Cuadro masculino

- Jiri Lehecka (RCH) venció a Adrian Mannarino (FRA) por 7-6 (4), 6-4, 2-6 y 6-2

- Carlos Alcaraz (ESP) a Arthur Rinderknech (FRA) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4

- Taylor Fritz (EE.UU.) a Tomas Machac (RCH) por 6-4, 6-3 y 6-3

- Novak Djokovic (SER) a Jan-Lennard Struff (ALE) por 6-3, 6-3 y 6-2

Cuadro femenino

- Jessica Pegula (EE.UU.) a Ann Li (EE.UU.) por 6-1 y 6-2

- Barbora Krejcikova (RCH) a Taylor Townsend (EE.UU.) por 1-6, 7-6 (13) y 6-3

- Aryna Sabalenka (BIE) a Cristina Bucsa (ESP) por 6-1 y 6-4

- Elena Rybakina (KAZ) vs. Marketa Vondrousova (RCH)