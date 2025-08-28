Sinner avanzó a paso firme en el US Open

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, "pasó el rodillo" este jueves en su partido contra el australiano Alexei Popyrin y se plantó en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, para prolongar la defensa del título conquistado el año pasado.

Tras solventar su primer partido en una hora y cuarenta minutos contra el checo Vit Kopriva, Sinner se impuso a Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.

El italiano, ganador de cuatro "grandes" en su carrera, dejó fuera del torneo a Popyrin, que sabe dar su mejor versión en las citas grandes. El australiano fue verdugo del serbio Novak Djokovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2024.

El italiano, reciente campeón en Wimbledon y que también fue capaz de conquistar el Abierto de Australia al principio de la temporada, tiene por delante un desafío enorme: convertirse en el primero en encadenar dos Abiertos de Estados Unidos desde que lo hizo el suizo Roger Federer.

Federer ganó cinco veces seguidas en Nueva York, entre 2004 y 2008.

Sinner todavía está muy lejos de esos números, pero lleva 23 victorias consecutivas en los 'grandes' disputados en superficie rápida.

Le espera el canadiense Denis Shapovalov (29°) que ganó por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer (98°).