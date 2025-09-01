Sinner vapuleó a Bublik para avanzar sin problemas a cuartos del US Open

El tenista italiano Jannik Sinner pasó la aplanadora ante el kazajo Alexander Bublik (24° ATP) para superar los octavos de final del US Open 2025 este lunes.

El número 1 del mundo abrochó un impresionante triple 6-1 en una hora y 21 minutos de juego.

"Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!", bromeó Bublik con su rival tras el partido.

Sinner se enfrentará en cuartos de final al italiano Lorenzo Musetti (10°), quien dejó en el camino al español Jaume Munar (44°) con un sólido 6-3, 6-0 y 6-1.

El ganador de aquel duelo se topará en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) o el australiano Alex de Miñaur (8°), quienes celebraron este lunes ante el ruso Alexander Rublev (; por 7-5, 6-3 y 6-4) y el suizo Leandro Riedi (435°; por 6-3, 6-2 y 6-1), respectivamente.