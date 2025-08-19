Tomás Barrios quedó fuera del US Open tras caer en la primera ronda de la qualy

El chileno Tomás Barrios, 135° en el ranking mundial, quedó fuera del cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada, tras perder este martes en la primera ronda de la qualy.

Barrios fue sorprendido por el libanés Benjamin Hassan (203°) y cayó por 6-2 y 7-6(3), después de una hora y 30 minutos de partido en Flushing Meadows.

De esta forma, solo Cristian Garin (127°) sigue en carrera por meterse en el cuadro principal del torneo, en donde ya esperan Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°).

Barrios, por su parte, tendrá su próximo desafío en el Challenger de Como, en Italia.