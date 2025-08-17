Iga Swiatek y Jasmine Paolini jugarán la final del WTA 1.000 de Cincinnati

La polaca Iga Swiatek y la italiana Jasmine Paolini jugarán este lunes la final del WTA 1.000 de Cincinnati, tras superar este domingo sus respectivas semifinales en el torneo estadounidense.

Swiatek, tercera en el ranking WTA, se impuso ante la kazaja Elena Rybakina (10a) por por 7-5 y 6-3 en una hora y 40 minutos de juego.

Paolini (9a), por su parte, tuvo que exigirse por dos horas y 21 minutos para despachar a la rusa Veronica Kudermetova (36a) por 6-3, 6-7(2) y 6-3.

En el historia, Paolini y Swiatek se han enfrentado en cinco ocasiones, todos triunfos para la tenista polaca.

La final está programada para las 18:00 horas (22:00 GMT) de este lunes, después de la definición masculina que protagonizarán el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, los dos mejores del ranking ATP.