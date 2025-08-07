Victoria Mboko venció a Naomi Osaka y se coronó en el WTA 1.000 de Montreal

La canadiense Victoria Mboko se proclamó este jueves campeona del Masters 1.000 de Canadá tras firmar a sus 18 años un torneo de ensueño y vencer en la final a la japonesa Naomi Osaka por 1-6, 6-4 y 6-1.

En su camino hacia el título, Mboko, casi una desconocida antes de Montreal, derrotó a cuatro ganadoras de un 'grand slam': Sofia Kenin en segunda ronda, Coco Gauff en octavos de final, Elena Rybakina en semifinales y Osaka en la final.

Mboko, número 85 del mundo antes de empezar el torneo y que dará un salto de 60 posiciones hasta el 'Top 25', necesitó poco más de dos horas para doblegar a Osaka, 49° del mundo.

Osaka también saldrá de Canadá en el 'Top 25', su mejor posición en el ranking desde 2022. La japonesa, quien no alza un título desde Australia en 2021, jugaba en Montreal su segunda final del año, después de Auckland.

Además de los mil puntos que la catapultan a la élite de la WTA, Mboko se embolsó un premio de 752.275 dólares por su título en Canadá.