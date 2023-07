Economista y baja en la tasa de interés: "Es buena noticia, hay que prender los motores de la economía"

El analista económico Alejandro Urzúa, socio director de Open BBK, valoró la decisión del Consejo del Banco Central (BC) de reducir la tasa de interés de política monetaria hasta 10,25 por ciento, asegurando que es "una buena noticia" para la economía chilena que, tras varios meses con una alta inflación, necesita "empezar a prender los motores".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Urzúa afirmó que el país estuvo prácticamente un año con una tasa de interés alta, lo que -detalló- "demuestra que estas políticas anticíclicas con respecto al proceso inflacionario son como analgésico, vale decir, tienen que pasar un par de semanas, tiene que pasar un tiempo para que empiecen a tomar efecto".

"Hoy tenemos una inflación que afortunadamente ya está controlada, que ha ido dando clara señal durante los últimos meses de que tenía una desaceleración fuerte. De hecho, al punto que se espera que de aquí a fin de año esté en torno al 4 o 4,2 por ciento, muy cercano ya a lo que son los rangos meta históricos del Banco Central", afirmó el economista.

Frente a este escenario, aseguró que el ente emisor "siguió con la holgura para poder empezar a bajar las tasas, lo que obviamente se traduce en una muy buena noticia para la economía chilena", dado que "tenemos que empezar a encender los motores de la economía".

Según explicó Urzúa, "cuando tenemos tasas tan altas, lo que se hace de alguna manera, en términos muy sencillos, es encarecer el acceso al dinero, con lo cual le vamos quitando dinamismo a la economía" con la intención de bajar la inflación.

"Cuando ya vemos que efectivamente la inflación está controlada, tenemos que empezar paulatinamente a dar nuevamente la llave, abrir los grifos. Eso significa echar a andar los motores de la economía, impulsando el mayor dinamismo, lo cual esperemos que -hacia fines de este año- se traduzca en un mayor dinamismo económico y tener algunas cifras de crecimiento en el Imacec, que se han visto tan alicaído durante el último tiempo", puntualizó el analista económico.

"ES NECESARIO SACAR ADELANTE LA REFORMA PREVISIONAL, ACUERDO TRIBUTARIO Y EL PROCESO CONSTITUYENTE"

De todas maneras, Urzúa advirtió en Cooperativa que pese a estas positivas noticias con la baja en la tasa de interés, "para poder estar hablando de reactivación económica propiamente tal y poner un foco más fuerte en el crecimiento de Chile, aún debemos de sacar adelante una serie de definiciones que se han ido alargando más allá de lo deseable o de lo saludable para el efecto económico como son la reforma previsional, el acuerdo tributario y también el proceso constituyente".

Para el experto, estos elementos "sin lugar a duda le entregan a los inversionistas un alto grado de certidumbre, (ya que) afectan la forma en cómo se calcula la rentabilidad de los proyectos de inversión y eso, en consecuencia, hace que el mismo inversionistas vayan postergando muchas veces decisiones de inversión o que simplemente en vez de invertir en nuestro país deciden invertir en otro".

"Esto no sé trata no cierto de un ataque o un castigo de una corriente política ni mucho menos, sino que en ese sentido son muy muy pragmáticos los inversionistas. Yo mientras no tenga claridad de cuál va a ser la tasa de interés de retorno que voy a tener con respecto al negocio que estoy planteando, postergo una decisión o simplemente llevo mi inversión a otro país", analizó.

Finalmente, aseguró que "tenemos que preocuparnos como país de ir rápidamente subsanando estos temas, porque han estado demasiado tiempo en el escrutinio público y han estado durante mucho tiempo en discusión sin lograr un acuerdo".