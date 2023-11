Esta semana se dio a conocer que la economía chilena creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, lo que fue celebrado por el Gobierno. La economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García aseguró en El Primer Café que crecer 0% "es una vergüenza, no porque alguien lo haya hecho, sino porque un crecimiento nulo es muy bajo y no se ve que esto retome vuelo en el mediano o largo plazo". En esta línea, desglosó que el crecimiento de 0,6% incluye la minería, "y si se saca la minería y dejo todo el resto de los sectores, la economía cayó 1% en septiembre", cuya situación se viene repitiendo "hace varios meses, entonces todo el resto de la economía está cayendo. Eso no es una buena noticia".

