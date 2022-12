El economista Claudio Agostini consideró "una buena política tributaria" la aplicación del IVA a diversos servicios a partir del 1 de enero de 2023. Para el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, las críticas a la medida "tienen olor a que (los afectados) no quieren pagar (impuestos), más que a otra cosa, y como no pueden decir eso, dicen los clichés de siempre: que va a afectar al empleo, a la clase media y a los consumidores… Varios argumentos que son genéricos y contradictorios". El experto tributarista apoyó, además, las críticas del ministro Mario Marcel respecto a la tardanza en el reclamo de los gremios: "Hubo 11 meses para plantear este tema y no se hizo hasta un mes antes de que entre en vigencia", apuntó.

