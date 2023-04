Experto: No hay duda de que los influencers deben pagar impuestos

El director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, valoró en Una Nueva Mañana el plan impulsado por el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar a influencers que reciben ingresos a través de las plataformas Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans.

Según se conoció en la víspera, el SII ya se comunicó con 141 de estas personas a objeto de que declaren su actividad y comiencen a pagar impuestos. El objetivo no es tanto ampliar la recaudación fiscal, sino generar "un alto impacto masivo, por su nivel de conocimiento y la percepción ciudadana de que se trata de contribuyentes de altos ingresos", señaló La Tercera.

Según comentó Gonzalo Polanco en Cooperativa, el SII puede detectar fácilmente que un influencer está recibiendo remuneración por sus actividades, pero existe dificultad para cuantificarla.

"Nuestra legislación tributaria es de 1974 y, evidentemente, no se hizo pensando en este tipo de actividades. Entonces, sería muy conveniente hacer una actualización y colocar este tipo de actividad en forma expresa", opinó.

En rigor, "con las normas actuales, no hay ninguna posibilidad de que ellos (los influencers) digan que no deberían declarar. El problema es la estimación de sus rentas", enfatizó el académico.

POR LA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Polanco coincidió en que la percepción de la gente puede ser de injusticia si el SII no exige declaración de impuestos a los influencers, ya que ellos, "debido a su alta exposición pública, están sometidos a mucho escrutinio".

"Ahí se puede producir una deslegitimación de nuestro servicio tributario, debido a estas personas que están recibiendo altos ingresos y no estarían pagando por eso", opinó.

"Una persona que trabaja y a la que le retienen impuestos todos los meses podría decir: 'Bueno, ¿y porqué yo, que recibo mucho menos ingresos que los influencers, pago religiosamente todos los meses y esta otra persona no lo está haciendo?'. Entonces, es necesario regularizar esta situación y que ellos empiecen a declarar", argumentó.

MONEDAS VIRTUALES

Uno de los aspectos a considerar es que, muchas veces, a los influencers no se les paga necesariamente con dinero, sino con bienes, y "hay que establecer mecanismos para valorizarlos adecuadamente".

"Actualmente eso (dicho concepto) existe, pero no está muy ajustado a la realidad de los influencers: si te pagan en monedas virtuales (criptoactivos), eso no está regulado en Chile. En consecuencia, sería bueno hacer una modernización de nuestra legislación. Pero en lo que no hay dudas es que esas rentas deben pagar impuestos", remarcó el profesor.

"La regulación del Bitcoin no está en absoluto iniciada ni mucho menos acabada. Entonces, ¿cómo vamos a valorizar esas monedas? Ahí existe una tremenda dificultad... Hay algunas cosas que el SII podrá regular a través de oficios, pero hay otras que, necesariamente van a tener que generar un cambio legislativo en algún momento", estimó el experto.

INICIO DE ACTIVIDADES

Polanco señaló que si un influencer tiene una empesa, ésta debería cumplir con todas las obligaciones, como iniciar actividades, emitir boleta de honorarios o una factura, establecer un RUT (en caso de que no esté operando como persona natural), generar el Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo, entre otras.

"Los influencers son básicamente servicios de publicidad, y como cualquier empresa que hace publicidad, tiene que hacer inicio de actividades", apuntó.