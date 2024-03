"Mazazo a la clase media": Reforma tributaria no concita apoyo fuera del oficialismo

La próxima reforma tributaria que ingresará el Gobierno durante este mes al Congreso Nacional no concita de momento apoyo en las fuerzas políticas fuera del oficialismo, dado que interpretan los nuevos términos como un "mazazo y castigo" a la clase media.

En la víspera, en el marco del trabajo prelegislativo, el Ministerio de Hacienda expuso a técnicos y representantes de los partidos oficialistas y de la oposición, la nueva propuesta, que incrementará los impuestos a un mayor grupo de personas que con el proyecto original que fracasó el año pasado en la Cámara Baja.

Este segundo proyecto contempla aumentar el gravamen a las rentas personales a partir del cuarto tramo del Impuesto Global Complementario: a quienes perciben rentas entre las 50 y 70 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 3,2 millones y casi 4,5 millones de pesos mensuales, quienes verían un aumento de la tasa del 13,5% actual a un 16%. La primera reforma apuntaba a hacerlo desde el quinto tramo de ingresos (entre 4,5 millones y 5,8 millones de pesos mensuales).

El diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, advirtió que "ayer le dijimos con toda claridad al Gobierno, y así lo reiteraré al ministro de Hacienda, que la DC no está en condiciones de apoyar un impuesto a la renta para los sueldos de 3.200.000 pesos".

"Eso nos parece que es un castigo a la clase media, es darle un mazazo en la cabeza a la clase media, a los profesionales, a los emprendedores. Simplemente hemos dicho que hay que incentivar la inversión, hay que ayudar a la clase media y no castigarla a través de esta propuesta que ha presentado el Gobierno", sostivo.

En la misma línea se manifestaron desde Chile Vamos, que ha insistido en su postura contraria a cualquier aumento de impuestos.

"Creemos que no es correcto que se castigue a los profesionales exitosos de clase media que, con esfuerzo propio y no con ayuda del Gobierno, han salido adelante. Esos son los profesionales que hay que defender, a esa gente no queremos que se suban los impuestos y no estamos de acuerdo en eso", recriminó el diputado Miguel Mellado (RN), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

"Sí estamos de acuerdo en que el Gobierno, ojalá, incentive la creación de empleo, la creación de empresas, el desarrollo económico, la inversión", exhortó.

La modificación incorporaría a 196.165 personas al grupo de quienes verán alzas en sus gravámenes. Así las cosas, con el nuevo esquema, 431.250 contribuyentes, el 3,8% de los de mayores ingresos, deberá pagar más impuestos.

PS VE "ILEGÍTIMA" TESIS DE CASTIGO A LA CLASE MEDIA

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comprometió esta mañana en Cooperativa que en su tienda "vamos a defender a la clase media, pero particularmente vamos a defender a la clase trabajadora".

En ese marco, "quienes ganan más de cuatro millones de pesos en Chile son el 1% de la población; por lo tanto, tampoco tenemos que perder la perspectiva de que en Chile, las personas, la mayor parte de la gente gana el sueldo mínimo", subrayó.

Sobre los términos de la reforma, el incremento en la tasa impositivia "podrá a lo mejor ser (a partir) de cuatro, de cinco millones, yo no tengo ningún problema en que discutamos esto, pero no me parece legítimo que se instale que esta reforma es para perjudicar a la clase media, porque eso es mentira", enfatizó la senadora.

La reforma también contempla cuatro medidas enfocadas en la clase media, entre ellas la deducción de gastos por hasta 10 UTA anuales (7,7 millones de pesos) por cuidados de personas en situación de dependencia severa o profunda, niños menores de dos años o adultos mayores de 80 años; o por pagos de arriendo de viviendas de uso habilitaciones, máximo 8 UTA anuales (6,2 millones de pesos).

También considera un beneficio adicional en el impuesto territorial para adultos mayores y mejoras al crédito en educación.