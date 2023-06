Esta semana la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer su postura sobre el pacto fiscal que impulsa el Gobierno y cerró la puerta a un aumento de impuestos. En esta línea, el economista Claudio Agostini fustigó en El Primer Café que esto "me parece más ideológico" y criticó que "están equivocados en decir que todas las alzas tributarias y todos los aumentos de impuestos son negativos para el crecimiento, eso es un error", por lo que declaró que "esta cosa así blanco o negro, y decir 'todos los impuestos son malos', están equivocados" y que, a su juicio, "me parece más ideológico y no tienen evidencia que lo sustente".

LEER ARTICULO COMPLETO