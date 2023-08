La economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, dijo en El Primer Café que en Chile, "más que pacto fiscal, necesitamos un pacto por la amistad cívica", porque sin mejorar la convivencia política "no hay reforma posible". A su juicio, entre el oficialismo y la derecha existe una "guerra de guerrillas de declaraciones altisonantes que no permite ningún tipo de avance". Aunque no está de acuerdo con que la UDI rehúse negociar reformas hasta que salga el ministro Giorgio Jackson, afirmó que su permanencia "está restándole al Gobierno" y, por tanto, debería dimitir por iniciativa propia.

