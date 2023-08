El exministro Cristián Monckeberg (RN) criticó en El Primer Café la oportunidad de la propuesta de pacto fiscal del Gobierno, que muestra -a su juicio- "un objetivo recaudador más que de reactivación de la economía", en momentos en que "las cifras van de tumbo en tumbo y el crecimiento es malito". La iniciativa "da cuenta de un Gobierno que ha venido arrastrando el poncho en esta materia", señaló el extimonel, que estimó que la reforma "no va a llegar a buen puerto", porque "no es conveniente" para el país. También indicó que el Ejecutivo "está equivocando el camino", pues su periodo al mando del país ha estado lleno de dificultades y, en dichas condiciones, "es mejor bajar los decibeles, concentrarse en dos o tres reformas, buscar ajustes tributarios, pero no estas revoluciones tributarias que se pretenden plantear".

