En El Primer Café, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) advirtió que "no hay un acuerdo" para sacar a flote el pacto fiscal presentado esta semana, "y me preocupa porque el Gobierno está convencido de que lo tiene". A modo de ejemplo, si bien valoró que las pymes fueran parte de las negociaciones previas, advirtió que dirigentes del Maule -región que representa en el Congreso- "sienten que sólo se les habla: se les dice lo que se va a hacer, pero no se recoge la angustia que tienen para sostener su emprendimiento".

