Boric a Sonami: "No les quepa duda que Chile liderará la industria del litio"

El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en la cena anual de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), instancia en la que se abordaron una serie de temáticas claves para los diversos sectores, entre ellos el crecimiento económico, la colaboración público-privada y los avances del litio.

"Necesitamos acordar un propósito común de crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y desde luego, la minería", es parte de lo que planteó anoche el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, quien también puso el foco en la necesidad de contar con certezas para los proyectos mineros y simplificar la llamada permisología.

Frente a esto, el Mandatario afirmó que este año se enviará "un proyecto de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales", abordando también la importancia de la colaboración público-privada y la búsqueda de acuerdos que "nos permitan sostenernos y avanzar como sociedad".

Otro tema relevante fue la Estrategia Nacional del Litio, con el ingreso este año del proyecto que crea la empresa estatal y la participación del sector privado, foco clave del gremio en la materia.

"Si bien conocimos los lineamientos de la política nacional, consideramos que no otorga toda la certidumbre necesaria para impulsar la explotación del litio, más allá de las condiciones técnicas que se definan para extraer el mineral. Lo esencial es otorgar un rol razonable a los privados para que inviertan y lleven a cabo los proyectos", analizó Riesco.

En esta línea, advirtió "que el litio no sea accesible no significa que los privados no puedan explotarlo".

Por su parte, Boric indicó que han conversado "con distintos actores, con la academia, con representantes regionales, con empresas, con pueblos indígenas, con sociedad civil, entre otros. Y a partir de este proceso vamos a enviar al Congreso el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio".

"Yo tomo lo que usted me dice, Jorge, un espacio que sea claro para la actividad privada y un espacio que sea claro para también la actividad del Estado. Si no es ni lo uno ni lo otro, podemos trabajar en conjunto", puntualizó el Presidente.

Finalmente, aseguró que entiende la expectativa que genera esta materia, por lo que "estamos avanzando a paso firme y seguro en la estrategia que presentamos al país. Hay veces en que no por ir más rápido se llega primero, y en esto, que no les quepa duda de que nuestro país va a liderar la industria del litio en el mundo".