Sociedad Nacional de Agricultura descartó alza de precios tras paso de sistema frontal

El sector agrícola desde la Región de Valparaíso hasta el poniente de la Ruta 5 en Ña Araucanía se ha visto fuertemente afectado por las lluvias, inundaciones y aluviones registrados en los últimos días con el paso del sistema frontal, sin embargo, desde el gremio descartaron un alza en los precios.

Así lo confirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien descartó el alza de precios incluso en las hortalizas, ya que -aseguró- el abastecimiento estaría asegurado.

Walker señaló que el sistema frontal dañó "casetas de riego, infraestructura de riego, pero también ha afectado muchos huertos frutales que han sido inundados. Vamos a tener que esperar algunos días para cuantificar los daños. Pero fundamentalmente, de la Quinta (Región) hasta La Araucanía, de la carretera hacia el poniente, ha habido un daño bien importante".

No obstante, agregó que no existe "ninguna posibilidad que haya aumento de precio porque no va haber un efecto en la oferta de fruta. Y el llamado que hacemos es a cotizar, a informarse y también hacer un llamado para que nadie se aproveche de esta coyuntura, de este desastre natural, para especular con los precios de productos agrícolas", agregó.

Presidente de la #SNA asegura que no debiera haber alza de precio producto de los daños ocasionados por el temporal y la zona afectada va entre Valparaíso y La Araucanía. https://t.co/yc3saPwZIJ — SNA (@SNA_Chile) June 26, 2023

RECESO DE INVIERNO Y POSIBLE ALZA TEMPORAL EN FRUTAS

Se creería que un aumento de lluvias habría sido beneficioso para la agricultura, sin embargo, como ocurrió en esta ocasión, las caídas no quedaron reservadas como aguanieve y provocaron desprendimientos de tierras en las zonas cordilleranas y precordilleranas, generando turbiedad en el agua.

Una parte de la producción agrícola se encuentra en receso de invierno, sobre todo en los cultivos de hoja caduca, pero las frutas de invierno como los cítricos o los paltos se verán tremendamente afectados.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó las etapas de la producción que están más afectadas, señalando que hay "pérdidas de cultivos, en el caso de sectores orirellos o donde la lluvia que se mete a los valles por los canales, generaron embancamientos, se genera que el agua fluya por los campos y en algunos casos, ha deslavado campos completos".

"Se han afectados invernaderos en casos de lluvias muy intensas. Hay cultivos de invierno, por ejemplo, lechugas de invierno, repollo, que se han visto afectado, por lo cual hay que ponerse y levantarse pronto. Y por eso acá estuve en la Comisión Nacional Nacional de Riego, el programa de riego de Indap, y vamos a focalizar en kit de apoyo y confiamos en que no va a haber falta de hortalizas", añadió la autoridad.

"Lo que sí, puede haber un aumento temporal de los precios", cerró.

CAMBIO CLIMÁTICO Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA FRONTAL.

Este sistema frontal se conectó con un río atmosférico con condiciones de humedad similares al de la Selva del Amazonas, y ambiente cálido que quedó en la precordillera. Además de la isoterma cero a gran altura, generó las condiciones perfectas para las inundaciones, aluviones y crecidas de caudales.

El Agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, explicó sobre el fenómeno y su relación con el cambio climático, explicando que "los ríos atmosféricos, que fue lo que causó este gran daño de emergencia, gran impacto, es un túnel de vapor de agua que se desprende desde la zona tropical y se conecta con los sistemas frontales".

"Ahora, estos ríos atmosféricos son muy aleatorios, no hay una simplicidad, ni hay una oportunidad incluso de pronóstico anticipado. Son fenómenos meteorológicos que se han incentivado con el cambio climático. El cambio climático ha hecho que estos fenómenos, que eran muy poco recurrentes en el siglo XX, ahora están siendo más recurrentes, entonces tenemos un peligro latente", cerró el especialista.

A partir de estas emergencias, el Gobierno prometió ayudas para el sector agrícola con bonos de reactivación, créditos blandos con Indap o Banco Estado y también limpieza y recuperación de canales con la Comisión Nacional de Riego.