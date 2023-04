Comisión de la Cámara Baja sesionará este martes sobre proyectos de nuevo retiro de las AFP

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja podrá sesionar este martes, de forma paralela a la Sala, los proyectos sobre un nuevo retiro de fondos previsionales.

Aunque el reglamento no lo permite, se autorizó de forma especial que se discutan las iniciativas al mismo tiempo que la Sala de la Cámara, en una sesión especial, vote mañana en la tarde tres proyectos relacionados al combate contra la delincuencia.

La Cámara baja tendrá este martes por la tarde una sesión especial para votar proyectos antidelincuencia.



Aún así la comisión de Constitución está autorizada para sesionar en forma paralela a la sala para empezar a ver las propuestas sobre un nuevo retiro de fondos. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 17, 2023

Entre los proyectos que se verán mañana en la comisión, está una reforma para las atribuciones de la instancia para fijar las remuneraciones de parlamentarios, ministros, entre otros cargos.

Además, en el segundo punto de la tabla, están los proyectos de reforma para un nuevo retiro de fondos de pensiones. La intención es que se fusionen y que, de esa manera, la próxima semana se pueda estar tramitando la iniciativa refundida.

Cabe recordar, que ya se confirmó que no hay opciones de que un sexto retiro de las AFP se vote en la Sala antes de las elecciones de Consejeros Constitucionales, que se realizarán el 7 de mayo.

"SE ESTÁ JUGANDO CON LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA"

"Independiente de quiénes quieran politizar estos proyectos y sacar algún rédito político, lo más importante es que se está jugando con las expectativas de la ciudadanía. Por eso para mí es muy importante tramitarlos lo antes posible", dijo el presidente de la comisión de Constitución, el oficialista Raúl Leiva (PS), al afirmar que las mociones tienen escasas posibilidades de alcanzar los 89 votos requieren en la Sala para su avance.

El parlamentario advirtió que "en la medida que pasa más tiempo, se generan más expectativas y esas expectativas son directamente proporcionales al grado de frustración que se produce cuando se rechaza".

Desde la oposición, en tanto, el diputado Miguel Mellado (RN) puso el peso de la responsabilidad en el oficialismo e hizo notar la prolongada ausencia de la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (PS), por enfermedad.

"El Gobierno va a tener que cuadrar a sus parlamentarios si efectivamente no quiere que pase este sexto retiro por lo que sucede en la economía. Yo veo con muy pocas viabilidad este retiro, honestamente. No hay que mentirle a la gente", señaló el legislador.

"Tenemos una ministra ausente, una ministra que es la que tiene que negociar con los parlamentarios que está desaparecida y el Gobierno políticamente no dice nada. Puede estar enferma, es un tema humano, (pero) el Gobierno no quiere tomar decisiones. ¿Por qué, entonces, no colocan a la subsecretaria (Macarena Lobos) como ministra? Porque no tiene redes políticas, no tiene partido, es independiente", agregó Mellado.

Este lunes se conoció que la ministra Uriarte solicitó la extensión de su licencia médica y completará esta semana más de un mes fuera de sus funciones, debido a que aún presenta problemas de salud por un cuadro de anemia.

El 20 de marzo fue la última vez que se vio a la secretaria de Estado en La Moneda y en el Congreso Nacional, labores en las que ha sido reemplazada por la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, quien ha tenido que enfrentar los últimos debates parlamentarios.

La titular de la Segpres se contagió de Covid-19 a inicios de año y estuvo varios días con licencia debido a las secuelas respiratorias que le provocó el virus.

El equipo de reemplazo ha enfrentado una serie de complejos desafíos legislativos en el Parlamento durante su ausencia, como el debate del proyecto que permitía autopréstamos con los ahorros previsionales y la agenda de seguridad del Ejecutivo.