El exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín dijo no compartir la expresión del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, en cuanto a que las AFP están "exprimiendo a los cotizantes", y ello se refleja en el hecho de que lograron utilidades 77% más altas el primer trimestre, pese a la caída generalizada de los fondos de pensiones. "No me gusta la palabra exprimir, porque hay que ponerle paños fríos a esta discusión, pero es objetivo que las utilidades están fuera de toda dimensión", comentó el hoy académico de la Universidad de Chile. El experto destacó que "las AFP aparecen ganando plata cuando los fondos caen debido a que la comisión que cobran esté sacada del salario de la persona y no de los activos que manejan", mientras que en el resto del mundo "las utilidades de la empresa y las rentabilidades de los trabajadores suben y bajas juntas". Lo que sucede es "muy dañino para la credibilidad de la industria", enfatizó el exregulador.

