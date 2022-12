Uriarte y debate por pensiones: El 6% va a rendir mucho más al cotizante en el fondo solidario que en la cuenta individual

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segppres), Ana Lya Uriarte, afirmó este martes en entrevista con Cooperativa que la cotización adicional del 6% que propone la reforma previsional del Gobierno, la que irá íntegramente a ahorro colectivo, "le va a rendir" al cotizante "mucho más en la cuenta del fondo solidario que en la cuenta individual".

"Nuestra única garantía para entregarles a los ciudadanos es que este proyecto, de aplicarse tal como está estructurado, lo que garantiza es que como país vamos a tener mejores pensiones, pensiones más altas y pensiones que, además, van a tener una gran ventaja, y es que van a tener poca diferencia entre el último sueldo que recibió la persona y el primer mes de pensión", dijo la militante socialista, nexo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, en Una Nueva Mañana.

Consultada por los sondeos que muestran una preferencia para que el 6% de cotización adicional vaya a cuentas individuales, Uriarte planteó que "está pasando porque creo que todavía no hemos tenido la suficiente fuerza para decirles a las personas que ese 6%, si va al fondo de seguridad social que viene a ser este fondo solidario, también la beneficia a ella, a él, a la persona del cual el empleador va a pagar ese 6% y lo beneficia directamente. Y en rentas que son bajas o medianas, lo beneficia mucho más que si el 6% fuera a su cuenta individual".

"No digo que sea inexplicable que la gente no quiera que vaya al fondo solidario", añadió la ministra: "Digo que aún nos falta llegar con un mensaje muy claro a la señora o al caballero que están por jubilarse. No se asusten con esto: esto es lo mismo que la cuenta individual, pero para mejorar su pensión y también, por cierto, la de otros", sentenció.

"Ese 6% permite hacer la corrección, por ejemplo, para las mujeres en bono por hijo, si ha sido cuidadora y para emparejar la diferencia de remuneración terrible que existe entre hombres y mujeres. Si ha tenido lagunas, para emparejarlas", destacó Uriarte.

Respecto de la tramitación de la reforma, la secretaria de Estado reconoció que "no están los votos hoy día, pero este proyecto probablemente se vote en enero y yo cuento con una enorme ventaja como ministra de la Segpres: este proyecto está encabezado por el ministro (Mario) Marcel y la ministra (Jeannette) Jara, dos ministros de lujo, de verdad la dupla de oro, y ellos están haciendo aquello que hoy día ustedes me permiten en esta radio para entregar una vez el mensaje: el proyecto está bien construido técnicamente".

"Requerimos que los parlamentarios nos acompañen. Este es un tema que no debe ampararse en la trinchera ideológica", abogó.

SEGURIDAD

En relación a la lucha contra la delincuencia y la sensación de inseguridad, Uriarte aseguró que "en estos menos de 300 días hemos andado con la pila Duracell bien puesta".

La jefa de la Segpres indicó, por ejemplo, que el Plan Antiencerronas, vigente desde mayo, suma ya 750 detenidos, 739 bandas criminales desarticuladas y 23.000 vehículos recuperados.

"Llevamos 23 toneladas de droga decomisada", añadió.

"Estamos hablando de que han sido golpes, golpes y golpes que esperamos que las personas puedan empezar a sentir dentro de un futuro próximo. Entendemos que no es así, porque lo estamos viviendo todos: nosotros también tenemos familia, amigos y conocidos, así que no estamos en una cápsula", señaló Uriarte.

"Estamos actuando con el cuerpo de Carabineros, la PDI y la Fiscalía muy coordinadamente; esta es una rueda, un engranaje completo, que tiene que funcionar en todas sus piezas", subrayó.

NEGOCIACIONES CONSTITUYENTES

"Lo vamos a recibir con tremenda alegría cuando llegue", manifestó Uriarte de cara a una nueva reunión de las fuerzas parlamentarias para alcanzar un acuerdo constitucional.

"Este proceso partió con una cuestión muy importante, que fue poner de acuerdo a todos los sectores políticos en principios básicos, por ejemplo, todos ya tenemos el acuerdo de que Chile debe ser un Estado Democrático y Social de Derecho", relevó la titular de la Segpres.

"Ya tenemos un punto ganado, que es un cambio copernicano para nuestro país. ¿Ha costado ponerse de acuerdo en el mecanismo? Sí, ha costado, pero va a haber mecanismo y la sustancia, aquello que justifica que como país nos esforcemos por una nueva Constitución, ya está sobre la mesa", concluyó.