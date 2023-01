El economista y experto tributario Claudio Agostini analizó en Cooperativa la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric y criticó que el Estado no se haga cargo del nuevo componente de solidaridad. "En el corto plazo, el primer año, (la cotización extra de 6%) va a ser de cargo del empleador, porque hay rigideces que impiden el ajuste, pero en el largo plazo éste es un impuesto al trabajo que lo pagan los trabajadores, tal como el IVA lo pagan los consumidores. Es la misma lógica", expuso el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la opinión de Agostini -que fue director programático de la precampaña presidencial de Claudio Orrego en 2013 y es cercano al ex ministro Ignacio Briones (Evópoli)-, la cotización extra debe financiarse con impuestos generales, a fin de "no generar distorsiones adicionales al mercado del trabajo".

