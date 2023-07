Ministra Jara: "Lo más fácil es que no haya reforma a las pensiones"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, declaró que "lo más fácil es que no haya reforma a las pensiones, así ha sido en los últimos dos gobiernos y en este no tendría por qué ser distinto", en el marco de la discusión de esta iniciativa, que se retomó este martes en la Cámara Baja.

En El Diario de Cooperativa, la ministra Jara (PC) aseguró que "hay muchos enamorados de la propuesta propia y muchos también que esperan que esto no avance por distintas razones: algunos porque tienen intereses representando a la industria, otros porque no quieren que el Gobierno (del Presidente Gabriel Boric) tenga un avance, otros porque creen que es suficiente la PGU. Hay de todo tipo de opiniones, todas válidas, sin embargo, creo que uno no tiene que quedarse con lo más fácil".

Asimismo, resaltó que "hay un ánimo en cierto sector de la oposición porque esto lo podamos resolver. Espero que además ese ánimo sea el de la mayoría, y espero que podamos en los próximos días tener todo, hacer el esfuerzo, de lograr el acuerdo".

El acuerdo, a juicio de la secretaria de Estado, "es lo más difícil que ocurra, pero es lo más necesario para el momento, incluso lo más valiente: cada uno de nosotros ceder y movernos, pensando en el bienestar de la población".

MINISTRA JARA VALORÓ LA PROPUESTA PREVISIONAL DE RENOVACIÓN NACIONAL

Renovación Nacional (RN) podría presentar esta semana al Gobierno su propuesta previsional, donde apunta -entre otras cosas- a hacer solidaridad intergeneracional al incrementar la PGU (Prensión Garantizada Universal) que reciben los actuales pensionados, según los años cotizados, de manera tal que quien haya cotizado 30 años o más perciba un incremento de 300 mil pesos mensuales.

"A mí me parece interesante que dentro de los partidos de la oposición haya alguno que presente una propuesta, porque han sido largos meses de espera. Espero que la puedan formalizar y nosotros estamos disponibles para seguir conversando con ellos. Lo segundo, es sin duda confluir en la necesidad de hacer una reforma a las pensiones ya tiene un valor en sí mismo, durante mucho tiempo varios pensaban que no había que cambiar nada", expresó la titular del Trabajo.

Respecto a los contenidos de la propuesta, Jara valoró avanzar "en la idea del 6%, proponen una especie de mecanismo en los cuales los dos últimos puntos de cotización del empleador estarían relacionados con algún tipo de indicador más macro (crecimiento, empleo)", por lo que declaró que "es muy conversable, creo que va en el sentido, además, de la agenda que el Gobierno ha propuesto, se busca poder salir del estancamiento de la productividad".

Pese a lo anterior, dijo que le "preocupa" que se plantee que las pensiones suban vía PGU: "de lo que entendí, es para las personas que tienen más de 30 años cotizados, porque si bien ayuda a esas personas que también tienen pensiones que no son tan buenas, la verdad es que todos los que tienen 30 años o menos cotizados son la gran mayoría del país y, por tanto, es una propuesta que rasca donde no necesariamente más pica", advirtió.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, puntualizó Jara, "el mes pasado se pensionaron 7.200 mujeres y 1.600 tenían 30 años o más cotizados, entonces el tema es qué pasa con las otras 5.000 y, por otro lado, quién financia ese aumento de la PGU, porque el mismo sector de RN que propone aumentar la PGU a 300 mil pesos fue parte de los que se opusieron a la reforma tributaria".

Finalmente, la también abogada destacó que "es un buen ejercicio hacer propuestas y sentarse a conversar, y esperamos poder hacer lo mismo con los demás partidos, porque si hay un convencimiento que tenemos como Gobierno es que de este proceso no deben haber vencedores ni vencidos, sino que debe haber un resultado y es que las pensiones mejores, esto es eminentemente concreto para la vida de las personas".