En El Primer Café, el exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín planteó que el pueblo de Chile debe "reconciliarse" con el sistema previsional. De acuerdo al experto, la gestión financiera de las administradoras de fondos de pensiones "no ha sido mala, no ha habido robo" y que los números negativos del gremio responde a coyunturas económicas externas y no al trabajo realizado.

LEER ARTICULO COMPLETO